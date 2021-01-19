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Факты / Украина
Валентина Летяк |

150-летие Леси Украинки: НБУ выпустит серебряную банкноту в 200 грн

25 февраля исполнится 150 лет со дня рождения писательницы Леси Украинки (1871-1913). К этому событию НБУ планирует выпустить сувенирную банкноту номиналом 200 грн из серебра.

Она полностью воспроизводит дизайн банкноты образца 2019 года с портретом выдающейся украинки на лицевой стороне.

На ее обратной стороне будет изображена въездная башня Луцкого замка.

Эксклюзивная банкнота из серебра 999,9 пробы выйдет 21 января тиражом 300 штук.

Приобрести ее можно в первую очередь в ходе электронных аукционов на Универсальной товарной бирже Контрактовый дом УМВБ. Когда они состоятся, пока неизвестно.

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Если после них что-то останется, серебряные 200 грн можно приобрести через каналы реализации нумизматической продукции НБУ.

Леся Українка на срібній банкноті 200 грн

Фото: НБУ

В начале января НБУ открыл интернет-магазин по продаже памятных монет.

Оплатить заказ, сделанный в онлайн-магазине, можно с помощью карточки, а забрать — самостоятельно на Контрактовой площади, 2-а, или получить через Укрпочту и Новую почту.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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