25 лютого виповниться 150 років від дня народження письменниці Лесі Українки (1871-1913). До цієї події НБУ планує випустити сувенірну банкноту номіналом 200 грн зі срібла.

Вона повністю відтворює дизайн банкноти зразка 2019 року з портретом видатної українки на лицьовому боці.

На її зворотньому боці буде зображено в’їзну вежу Луцького замку.

Ексклюзивна банкнота зі срібла 999,9 проби вийде 21 січня тиражем 300 штук.

Придбати її можна насамперед під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі Контрактовий дім УМВБ. Коли вони відбудуться, поки невідомо.

Якщо після них щось залишиться, срібні 200 грн можна придбати через канали реалізації нумізматичної продукції НБУ.

На початку січня НБУ відкрив інтернет-магазин з продажу пам’ятних монет.

Сплатити замовлення, зроблене в онлайн-магазині, можна за допомогою картки, а забрати – самостійно на Контрактовій площі, 2-а, або отримати через Укрпошту та Нову пошту.