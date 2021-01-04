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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

В Украине запустили интернет-магазин по продаже памятных монет

С 4 января 2021 года украинцы смогут покупать памятные монеты онлайн.

В НБУ сообщили о старте работы интернет-магазина, где можно найти сувенирную продукцию.

Продажа будет происходить по розничной цене НБУ.

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Оплатить заказ, сделанный в онлайн-магазине, можно с помощью карты. Забрать монеты можно самостоятельно из пункта самовывоза по адресу г. Киев, Контрактовая площадь, 2-а. Также заказ доставят почтовые операторы Укрпочта и Новая почта.

Прогнозы НБУ

Специалисты Национального банка Украины прогнозируют ускорение темпов роста цен в ближайшее время.

В то же время стабилизироваться ситуация сможет лишь в конце 2021 года.

Больше прогнозов НБУ относительно экономической ситуации в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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