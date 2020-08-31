Монеты стоимостью в миллионы: сокровище ХI века на Житомирщине

Уникальный клад, а это монеты времен Владимира Великого, которые на днях нашли на Житомирщине — уже в городском краеведческом музее. Сейчас идет процедура передачи денег, которые использовали почти тысячу лет назад, государству.

По закону вещи, которые имеют историческую или культурную ценность принадлежит именно Украине. Все это независимо, от того, кто и где нашел сокровища.

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В Житомирской области мужчина случайно нашел 32 серебряные монеты времен Владимира Великого. Ученые говорят, что это первая подобная находка за последние 200 лет. Найденные монеты датированы XI веком и чеканились исключительно для тогдашней княжеской верхушки.

Сейчас монеты в городском краеведческом музее в ожидании реставрации. Сюда их после передачи клада государству доставили в сопровождении охраны. Специалисты уверяют, что такую ​​процедуру проводят впервые. Потому что обычно такие находки просто продают черным коллекционерам.

Поэтому Сергей, который нашел монеты у своего поселка Городница, создал сразу несколько прецедентов в Украине. 32 монеты просто посыпались ему в руки, когда он набирал песок в лесу для собственных нужд.

А уже на следующий день археологи разыскали еще шесть сребреников. Оказалось, это первые украинские деньги времен Владимира Великого и его пасынка Святополка. Некоторые были в обращении еще в 1019 году. В то время это была неплохая сумма, за них можно было купить, к примеру, полсотни кур, говорят историки.

Современная стоимость находки может достигать нескольких миллионов гривен. Сколько получит Сергей за свой достойный поступок юристы пока не объявляют, поскольку вознаграждение будут определять в Минкульте.

Но пока государство не может гарантировать достойную выплату за найденные национальные сокровища, они никогда не попадут в отечественные музеи. Даже несмотря на то, что являются исключительно собственностью государства, независимо кто и где обнаружил находку.

Под замком XIV-XV века в Луцке нашли подземные комнаты

В Луцке под башней князей Чарторыйских обнаружили подземные комнаты. Их нашли во время реализации проекта Новая жизнь старого города: ревитализация памятников историко-культурного наследия Люблина и Луцка.

Он осуществляется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

В горсовете отметили, что об этих помещениях не было ранее известно и описания комнат в исторической литературе отсутствуют.