Снижение цены на газ: Кабмин опубликовал постановление

Кабинет Министров опубликовал постановление №25, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за куб. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%.

Установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб, чем там что была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн или 75% от тогдашней минимальной зарплаты.

Такая цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

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Постанова про зниження цін на газ для населення

Снижение цены на газ

Во время заседания премьер-министр отметил, что правительство не отказывается от развития рынка газа в стране, но без вмешательства чиновников в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

По словам Шмыгаля, такая ситуация в Украине сложилась в результате несовершенной конкуренции и монополизации рынка.