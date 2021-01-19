Зниження ціни на газ: Кабмін опублікував постанову

Кабінет Міністрів опублікував постанову №25, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%.

Встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тис. грн або 75% від тодішньої мінімальної зарплати.

Встановлена ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати.

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Постанова про зниження цін на газ для населення

Зниження ціни на газ

Під час засідання прем’єр-міністр наголосив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу у країні, проте без втручання чиновників у лютому кубометр газу міг здорожчати до 12 грн.

За словами Шмигаля, така ситуація в Україні склалася в результаті недосконалої конкуренції та монополізації ринку.