Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности во время онлайн-заседание 20 января рассмотрел законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Рабочая группа работала над ним в течение года.

В документе предлагается установить категории гражданского огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Кроме того, вводится удостоверение владельца оружия, а также технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Прописано также, что получить такое удостоверение имеют право дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Кроме того, предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Среди прочего предлагается создать Единый государственный реестр гражданского оружия.

Легализация ношения короткоствольного оружия

В МВД считают, что вопрос легализации ношения короткоствольного оружия можно вынести на референдум.

С такой инициативой выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его мнению, необходимо спросить у людей, разрешать ношение короткоствольного оружия или нет, и, если народ проголосует за, только тогда этот закон будет приниматься.