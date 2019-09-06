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Факты / Украина

Легализация оружия в Украине – Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации оружия.

Легализация оружия в Украине – Зеленский ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос легализации оружия преждевременным. Кроме того, в связи с агрессией России в стране большое количество оружия в незаконном обороте.

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– Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержано, – сказано в ответе на петицию.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию об узаконивании оружия

Ранее Факты ICTV писали, что в июле команда президента Владимира Зеленского планировала разработать закон, который будет регламентировать владение оружием в Украине.

Источник: Офис Президента

Фото: Dreamstime

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