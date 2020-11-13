Легализацию ношения короткоствольного оружия можно вынести на референдум — Геращенко

Вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия предлагают вынести на референдум.
Такую идею в эфире одного из украинских телеканалов высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
— Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, так как боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Давайте примем закон и проведем настоящий референдум, где зададим вопрос — разрешать ношение короткоствольного оружия или нет. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься.
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По словам Антона Геращенко, главным аргументом против легализации является вероятность случайных смертей.
Со своей стороны, глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич выступает в поддержку легализации огнестрельного оружия. Однако сначала нужно разработать правильную разрешительную систему.
Вместе с тем президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что решение узаконить свободное ношение оружия является преждевременным.
Источник: Украина 24