Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності під час онлайн-засідання 20 січня розглянув законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї №4335 та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Робоча група працювала над ним впродовж року.

У документі пропонується встановити категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Окрім того, запроваджується посвідчення власника зброї, а також технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Прописано також, що отримати таке посвідчення мають право дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адмінвідповідальності протягом останнього року.

Окрім того, передбачено обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Серед іншого пропонується створити Єдиний державний реєстр цивільної зброї.

Легалізація носіння короткоствольної зброї

В МВС вважають, що питання легалізації носіння короткоствольної зброї можна винести на референдум.

З такоїю ініціативою виступив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На його думку, необхідно запитати у людей, дозволяти носіння короткоствольної зброї чи ні, і, якщо народ проголосує за, тільки тоді цей закон буде ухвалюватися.