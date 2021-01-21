PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС через пожежу у Харкові

Через пожежу, яка спалахнула у будинку для літніх людей у Харкові Державне  бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо співробітників ДСНС.

Пожар в доме престарелых Харьков

Слідчі розслідують службову недбалість, яка призвела до надзвичайної ситуації.

Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 367 КК України.

– Проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки, – заявили в ДБР.

Читайте
Пожежа в Харкові: керівників будинку для літніх людей забрала поліція

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня в Харкові спалахнула пожежа в будинку для літніх людей. В результаті цього загинули 15 людей, загалом там перебували 33 постояльця.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

Джерело: ДБР

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка