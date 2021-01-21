Через пожежу, яка спалахнула у будинку для літніх людей у Харкові Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо співробітників ДСНС.

Слідчі розслідують службову недбалість, яка призвела до надзвичайної ситуації.

Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 367 КК України.

– Проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки, – заявили в ДБР.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня в Харкові спалахнула пожежа в будинку для літніх людей. В результаті цього загинули 15 людей, загалом там перебували 33 постояльця.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.