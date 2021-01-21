На Дніпропетровщині в.о. голови однієї з РДА спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником привласнив 4,3 млн грн під час інвентаризації земель.

Чиновник вплинув на членів тендерного комітету, щоб перемогло підконтрольне підприємство.

Інженер-землевпорядник субпідрядної організації скористався печаткою підприємства та завірив роботи, що фактично не виконувалися.

Згодом виявилось, що частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт були посилання на нечинні документи, а РДА взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності.

Зловмисники намагались погодити документацію в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.

Трьом фігурантам повідомили про підозру через привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також через службове підроблення.

Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи.

Розтрата 78 млн грн державних коштів

У грудні екс-заступнику голови правління великої державної компанії оголосили підозру через розтрату 78 млн грн державних коштів.

Колишній посадовець посприяв, щоб на рахунки фіктивних підприємств незаконно перерахували кошти за нібито закуплене агропромислове обладнання та техніку.

Потім це майно нібито передали підконтрольним фірмам на умовах фінансового лізингу для аграрних виробників.