Екс-заступник голови правління великої державної компанії організував незаконну схему розтрати держкоштів через фіктивні фірми.

Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Слідчі Офісу генпрокурора встановили, що за сприяння колишнього посадовця на рахунки фіктивних підприємств незаконно перераховано 78 млн грн державних коштів за нібито закуплене майно – агропромислове обладнання та техніку.

Потім це майно нібито передали підконтрольним фірмам на умовах фінансового лізингу для аграрних виробників.

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Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до розтрати.

Мільйон у холодильнику

У вересні правоохоронці виявили масштабну корупційну схему Укрзалізниці під час контейнерних перевезень.

Фігуранти штучно створили для однієї із філій невигідні умови для курсування регулярних контейнерних потягів, що призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів.

Частину незаконно здобутих коштів правоохоронці випадково знайшли у холодильнику поруч з лимонами.