PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Разворовали более 3 млн грн: на Львовщине чиновники присвоили средства из бюджета

Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную группу из семи человек, которые присвоили 3,2 млн грн из бюджета области.

Преступную схему организовали ныне бывший руководитель управления капитального строительства Львовской областной государственной администрации и заместитель директора сообщества. Также они привлекли еще трех сотрудников этого управления и непосредственного руководителя коммерческой структуры.

Читайте:  Заработали 250 тыс. грн из колонии: в Запорожье заключенные торговали несуществующим товаром

Коммерческая структура занималась строительством детской туристической базы и двух амбулаторий первичной медицины и первичной медицинской помощи в сельской местности. Общая смета составляла 25,7 млн грн.

Чиновники вписывали в ведомости слишком высокую стоимость за работу, а разницу присваивали.

Четырем фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

В ТРЦ Львова задержали чиновника

В торговом центре Львова задержали чиновника на взятке в размере 10 тыс. грн. Речь идет об одном из руководителей областного управления водных ресурсов.

Правооохранители установили, что местный предприниматель должен был восстановить перепад на реке Недильнянка в Старосамборском районе и заплатить чиновнику 12% от общей суммы работ.

Источник: МВД

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка