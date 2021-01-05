Разворовали более 3 млн грн: на Львовщине чиновники присвоили средства из бюджета

Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную группу из семи человек, которые присвоили 3,2 млн грн из бюджета области.
Преступную схему организовали ныне бывший руководитель управления капитального строительства Львовской областной государственной администрации и заместитель директора сообщества. Также они привлекли еще трех сотрудников этого управления и непосредственного руководителя коммерческой структуры.
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Коммерческая структура занималась строительством детской туристической базы и двух амбулаторий первичной медицины и первичной медицинской помощи в сельской местности. Общая смета составляла 25,7 млн грн.
Чиновники вписывали в ведомости слишком высокую стоимость за работу, а разницу присваивали.
Четырем фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.
В ТРЦ Львова задержали чиновника
В торговом центре Львова задержали чиновника на взятке в размере 10 тыс. грн. Речь идет об одном из руководителей областного управления водных ресурсов.
Правооохранители установили, что местный предприниматель должен был восстановить перепад на реке Недильнянка в Старосамборском районе и заплатить чиновнику 12% от общей суммы работ.