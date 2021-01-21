В Дрогобычском районе Львовской области произошел оползень. В результате повредилась газовая труба — почти 500 домов в селе Модричи остались без газоснабжения.
Инцидент произошел 20 января около 18.20. Сейчас в населенном пункте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Поставку газа обещают восстановить уже к вечеру.
Оползень на Николаевщине
В октябре 2020 года в Николаевской области зафиксировали оползень на песчаном склоне. В тот момент на территории игралось двое детей. Одного из мальчиков накрыло слоем земли — он умер еще до приезда спасателей.
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