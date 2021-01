В Норвегии из-за масштабного оползня погиб человек

В Норвегии, а именно в поселке Еррум, 30 декабря произошел масштабный оползень в результате которого без вести пропали 10 человек, один человек погиб.

Спасатели уже третий день раскапывают их под завалами. Тело погибшего нашли 1 января в 14.30. Человек погиб именно в красной зоне оползня.

Сейчас к поиску людей уже вовлечены дроны и вертолеты с инфракрасными камерами, также планируют привлечь к поисковой операции военную технику.

