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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В Норвегии из-за масштабного оползня погиб человек

В Норвегии, а именно в поселке Еррум, 30 декабря произошел масштабный оползень в результате которого без вести пропали 10 человек, один человек погиб.

Спасатели уже третий день раскапывают их под завалами. Тело погибшего нашли 1 января в 14.30. Человек погиб именно в красной зоне оползня.

Сейчас к поиску людей уже вовлечены дроны и вертолеты с инфракрасными камерами, также планируют привлечь к поисковой операции военную технику.

Читайте: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Проведение поисковой операции осложняет то, что в районе бедствия дневной свет зимой есть всего несколько часов, а температура воздуха уже опустилась до -1°, почва не стабильная. Но 2 января спасатели продолжат поиск еще девяти человек.

Землетрясение в Хорватии

Землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря магнитудой 6,3 балла. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.

Известно, что в результате землетрясения погибли семь человек, повреждены десятки домов.

Источник: NRK

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