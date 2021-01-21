У Дрогобицькому районі Львівської області стався зсув ґрунту. Внаслідок цього пошкодилася газова труба – майже 500 будинків у селі Модричі залишилися без газопостачання.

Інцидент трапився 20 січня близько 18.20. Наразі у населеному пункті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Постачання газу обіцяють відновити уже до вечора.

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Зсув ґрунту на Миколаївщині

У жовтні 2020 року у Миколаївській області зафіксували зсув ґрунту на піщаному схилі. У той момент на території гралося двоє дітей. Одного з хлопчиків накрило шаром землі – він помер ще до приїзду рятувальників.

Детальніше про зсув ґрунту на Миколаївщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент з цивільного захисту Львівської ОДА