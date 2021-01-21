PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Львівщині майже 500 будинків залишилися без газу внаслідок зсуву ґрунту

У Дрогобицькому районі Львівської області стався зсув ґрунту. Внаслідок цього пошкодилася газова труба – майже 500 будинків у селі Модричі залишилися без газопостачання.

Інцидент трапився 20 січня близько 18.20. Наразі у населеному пункті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Постачання газу обіцяють відновити уже до вечора.

Читайте
У Норвегії через масштабний зсув ґрунту загинула людина

Зсув ґрунту на Миколаївщині

У жовтні 2020 року у Миколаївській області зафіксували зсув ґрунту на піщаному схилі. У той момент на території гралося двоє дітей. Одного з хлопчиків накрило шаром землі – він помер ще до приїзду рятувальників.

Детальніше про зсув ґрунту на Миколаївщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент з цивільного захисту Львівської ОДА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка