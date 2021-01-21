Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решения по пяти искам граждан Украины против государства о нарушении прав участников Евромайдана.

Его судьи рассмотрели дела Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины, Воронцов и другие против Украины и пришли к выводу, что права украинцев, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были нарушены.

— Суд установил многочисленные нарушения нескольких статей касательно действий власти во время протестов на Майдане, а также отсутствие и сегодня в Украине независимого и эффективного механизма расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов или негосударственными субъектами, — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В частности были нарушены ст. 3 (запрет бесчеловечного обращения и пыток), ст. 5, п. 1 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 11 (свобода собраний и объединений), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Поэтому государство должно выплатить компенсации некоторым истцам за материальный и нематериальный вред, а также расходы, определенные в судебных решениях.

Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против РФ

В январе 2021 года ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по существу жалобу Украины против Российской Федерации.

Дело касается нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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Источник: ECHR CEDH