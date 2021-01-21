Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення за п’ятьма позовами громадян України проти держави щодо порушення прав учасників Євромайдану.

Його судді розглянули справи Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України, Воронцов та інші проти України та дійшли висновку, що права українців, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, були порушені.

– Суд встановив численні порушення декількох статей з огляду на дії влади під час протестів на Майдані, а також відсутність і донині в Україні незалежного й ефективного механізму розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів або недержавними суб’єктами, – зазначено у прес-релізі ЄСПЛ.

Зокрема було порушено ст. 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), ст. 5, п. 1 (право на свободу та особисту недоторканність), ст. 11 (свобода зібрань і об’єднань), ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Через це держава має виплатити компенсації деяким позивачам за матеріальну та нематеріальну шкоду, а також витрати, визначені у судових рішеннях.

Рішення ЄСПЛ щодо скарги України проти РФ

У січні 2021 року ЄСПЛ визнав частково прийнятною до розгляду по суті скаргу України проти Російської Федерації.

Справа стосується порушення прав людини у окупованому Криму.

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Джерело: ECHR CEDH