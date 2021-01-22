23 января в Украине будет днем траура — Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявит 23 января в Украине днем траура по погибшим в пожаре в Харькове.

— Я подпишу указ — завтра будет день траура на государственном уровне, — сообщил глава государства на месте трагедии.

Сейчас глава государства находится с визитом в Харькове, где 21 января во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек.

Он планирует заслушать доклад правительственной комиссии, которую возглавляет министр развития общин и территорий, о причинах трагедии.

Между тем правоохранители возбудили уголовное дело и рассматривают три основные версии возникновения пожара в доме престарелых в Харькове.

Они предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за поджога, неосторожного обращения с огнем и электроприборами или замыкания электросети. В то же время прокуратура уже задержала четырех подозреваемых в трагедии.