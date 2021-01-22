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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

23 січня в Україні буде днем жалоби – Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосить 23 січня в Україні днем жалоби за загиблими у пожежі у Харкові.

Володимир Зеленський

– Я підпишу указ – завтра буде день жалоби на державному рівні, – повідомив глава держави на місці трагедії.

Наразі Володимир Зеленський перебуває з візитом у Харкові, де 21 січня під час пожежі у будинку для літніх людей загинуло 15 осіб.

Він планує заслухати доповідь урядової комісії, яку очолює міністр розвитку громад та територій, щодо причин трагедії.

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Тим часом правоохоронці порушили кримінальну справу і розглядають три основні версії виникнення пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

Вони припускають, що вогонь міг спалахнути через підпал, необережне поводження з вогнем та електроприладами або замикання електромережі.

Водночас прокуратура вже затримала чотирьох підозрюваних у трагедії.

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