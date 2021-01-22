По состоянию на 22 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 507 человек.

За последние сутки умерли 14 человек, всего от осложнений вызванных Covid-19 потеряли жизнь 2 260 киевлян.

Выздоровели за сутки 2 854 человека. Всего коронавирус преодолели 55 тыс. жителей столицы.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: