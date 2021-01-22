Під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що із понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти.

— Усі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто у повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікувальними засобами, а також розробило чіткий алгоритм у разі виявлення захворювання у навчальному закладі. Ми підготувалися до початку навчального процесу, – сказав Кличко.

Також Кличко додав, якщо епідемічна ситуація погіршиться, то застосується змішана система навчання.

Це передбачає, що на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи або закриватимуть на карантин окремі школи.

Столичні дитсадки продовжують працювати у звичному режимі. На карантині перебуває лише один дошкільний заклад освіти у Шевченківському районі.

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Також через випадки виявлення Covid-19 тимчасово закриті 25 груп у 23 дитячих садочках. Наповненість дітей у дитсадках столиці – майже 50%.

Коронавірус у Києві

Станом на 22 січня коронавірус у Києві виявили ще у 507 осіб. За останню добу померли 14 осіб, всього стали жертвами Covid-19 2 260 киян.

Одужали за добу 2 854 людини. Загалом коронавірус подолали 55 тис. жителів столиці.

Фото: КМДА