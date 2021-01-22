В Украине необходимо провести реформу, которая в дальнейшем позволила бы избежать трагических случаев — травм и смертей граждан страны во время их пребывания в хосписах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьков 22 января.

— Должна быть реформа на этом кейсе. Мы разработали рабочую группу. Это надо решить на законодательном уровне. Потому что мы не знаем, сколько таких объектов в Украине. Люди могут получать нормальные, качественные услуги, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава страны посетил пострадавших в результате пожара.

— Я не понимаю детей, которые сдают в такие хосписы, в такие условия своих родителей, — отметил он.

Пожар в Харькове

21 января в Харькове горел дом престарелых. В результате происшествия погибли 15 человек, 11 — получили травмы.

Инцидент расследуют правоохранители.

В то же время правительство создало государственную комиссию, которая будет расследовать причины пожара. Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.