В Украине необходимо провести реформу, которая в дальнейшем позволила бы избежать трагических случаев — травм и смертей граждан страны во время их пребывания в хосписах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьков 22 января.
— Должна быть реформа на этом кейсе. Мы разработали рабочую группу. Это надо решить на законодательном уровне. Потому что мы не знаем, сколько таких объектов в Украине. Люди могут получать нормальные, качественные услуги, — отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, глава страны посетил пострадавших в результате пожара.
— Я не понимаю детей, которые сдают в такие хосписы, в такие условия своих родителей, — отметил он.
Пожар в Харькове
21 января в Харькове горел дом престарелых. В результате происшествия погибли 15 человек, 11 — получили травмы.
Инцидент расследуют правоохранители.
В то же время правительство создало государственную комиссию, которая будет расследовать причины пожара. Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.