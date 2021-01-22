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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Має бути реформа: Зеленський відреагував на пожежу у Харкові

В Україні необхідно провести реформу, яка надалі дозволила б уникнути трагічних випадків – травмувань та смертей громадян країни під час їхнього перебування у хоспісах.

Володимир Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Харкова 22 січня.

– Має бути реформа на цьому кейсі. Ми розробили робочу групу. Це треба вирішити на законодавчому рівні. Тому що ми не знаємо, скільки таких об’єктів в України. Має бути реформа. Люди можуть отримувати нормальні, якісні послуги, – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, очільник країни відвідав постраждалих внаслідок пожежі.

– Я не розумію дітей, які здають в такі хоспіси, в такі умови своїх батьків, – зазначив він.

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Пожежа у Харкові

21 січня у Харкові горів будинок для літніх людей. Внаслідок події загинуло 15 людей, 11 – отримали травмування.

Інцидент розслідують правоохоронці.

Водночас уряд створив державну комісію, яка розслідуватиме причини пожежі. Детальніше про пожежу у Харкові читайте на Фактах ICTV.

Фото: Офіс президента

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