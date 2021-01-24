24 января в Украине проходят повторные местные выборы. В 13 областях граждане еще раз выбирают депутатов городских, поселковых и сельских советов.

В городе Конотоп Сумской области местные жители голосуют за мэра города.

Повторные местные выборы — где проходит голосование

Винницкая обл.;

Черкасская обл.;

Хмельницкая обл.;

Киевская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Донецкая обл.;

Запорожская обл.;

Закарпатская обл.;

Полтавская обл.;

Тернопольская обл.;

Луганская обл.;

Сумская обл.;

Львовская обл.;

Харьковская обл.

Выборы в Борисполе и Новгород-Северском

17 января повторное голосование за городского главу произошло в Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская обл.).

В Борисполе побеждает кандидат от партии Европейская Солидарность Владимир Борисенко, а на Черниговщине — представитель политсилы Родной дом Людмила Ткаченко.