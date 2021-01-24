24 января в Украине проходят повторные местные выборы. В 13 областях граждане еще раз выбирают депутатов городских, поселковых и сельских советов.
В городе Конотоп Сумской области местные жители голосуют за мэра города.
Повторные местные выборы — где проходит голосование
- Винницкая обл.;
- Черкасская обл.;
- Хмельницкая обл.;
- Киевская обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Донецкая обл.;
- Запорожская обл.;
- Закарпатская обл.;
- Полтавская обл.;
- Тернопольская обл.;
- Луганская обл.;
- Сумская обл.;
- Львовская обл.;
- Харьковская обл.
Выборы в Борисполе и Новгород-Северском
17 января повторное голосование за городского главу произошло в Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская обл.).
В Борисполе побеждает кандидат от партии Европейская Солидарность Владимир Борисенко, а на Черниговщине — представитель политсилы Родной дом Людмила Ткаченко.