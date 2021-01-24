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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине проходят повторные местные выборы — где и кого выбирают

24 января в Украине проходят повторные местные выборы. В 13 областях граждане еще раз выбирают депутатов городских, поселковых и сельских советов.

Місцеві вибори

В городе Конотоп Сумской области местные жители голосуют за мэра города.

Повторные местные выборы — где проходит голосование

  • Винницкая обл.;
  • Черкасская обл.;
  • Хмельницкая обл.;
  • Киевская обл.;
  • Ивано-Франковская обл.;
  • Донецкая обл.;
  • Запорожская обл.;
  • Закарпатская обл.;
  • Полтавская обл.;
  • Тернопольская обл.;
  • Луганская обл.;
  • Сумская обл.;
  • Львовская обл.;
  • Харьковская обл.
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Фото бюллетеней: выявлены нарушения на выборах в Броварах и Борисполе

Выборы в Борисполе и Новгород-Северском

17 января повторное голосование за городского главу произошло в Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская обл.).

В Борисполе побеждает кандидат от партии Европейская Солидарность Владимир Борисенко, а на Черниговщине — представитель политсилы Родной дом Людмила Ткаченко.

Источник: ЦИК

Фото: Depositphotos

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