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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україні проходять повторні місцеві вибори – де та кого обирають

24 січня в Україні проходять повторні місцеві вибори. У 13 областях громадяни ще раз обирають депутатів міських, селищних і сільських рад.

Місцеві вибори

У місті Конотоп Сумської області місцеві жителі голосують за мера міста.

Повторні місцеві вибори – де проходить голосування

  • Вінницька обл.;
  • Черкаська обл.;
  • Хмельницька обл.;
  • Київська обл.;
  • Івано-Франківська обл.;
  • Донецька обл.;
  • Запорізька обл.;
  • Закарпатська обл.;
  • Полтавська обл.;
  • Тернопільська обл.;
  • Луганська обл.;
  • Сумська обл.;
  • Львівська обл.;
  • Харківська обл.
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Фото бюлетенів: виявлено порушення під час виборів у Броварах і Борисполі

Вибори у Борисполі та Новгород-Сіверському

17 січня повторне голосування за міського голову відбулося у Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська обл.).

У Борисполі перемагає кандидат від партії Європейська Солідарність Володимир Борисенко, а на Чернігівщині – представник політсили Рідний дім Людмила Ткаченко.

Джерело: ЦВК

Фото: Depositphotos

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