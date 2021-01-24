24 січня в Україні проходять повторні місцеві вибори. У 13 областях громадяни ще раз обирають депутатів міських, селищних і сільських рад.
У місті Конотоп Сумської області місцеві жителі голосують за мера міста.
Повторні місцеві вибори – де проходить голосування
- Вінницька обл.;
- Черкаська обл.;
- Хмельницька обл.;
- Київська обл.;
- Івано-Франківська обл.;
- Донецька обл.;
- Запорізька обл.;
- Закарпатська обл.;
- Полтавська обл.;
- Тернопільська обл.;
- Луганська обл.;
- Сумська обл.;
- Львівська обл.;
- Харківська обл.
Вибори у Борисполі та Новгород-Сіверському
17 січня повторне голосування за міського голову відбулося у Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська обл.).
У Борисполі перемагає кандидат від партії Європейська Солідарність Володимир Борисенко, а на Чернігівщині – представник політсили Рідний дім Людмила Ткаченко.