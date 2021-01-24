24 січня в Україні проходять повторні місцеві вибори. У 13 областях громадяни ще раз обирають депутатів міських, селищних і сільських рад.

У місті Конотоп Сумської області місцеві жителі голосують за мера міста.

Повторні місцеві вибори – де проходить голосування

Вінницька обл.;

Черкаська обл.;

Хмельницька обл.;

Київська обл.;

Івано-Франківська обл.;

Донецька обл.;

Запорізька обл.;

Закарпатська обл.;

Полтавська обл.;

Тернопільська обл.;

Луганська обл.;

Сумська обл.;

Львівська обл.;

Харківська обл.

Вибори у Борисполі та Новгород-Сіверському

17 січня повторне голосування за міського голову відбулося у Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська обл.).

У Борисполі перемагає кандидат від партії Європейська Солідарність Володимир Борисенко, а на Чернігівщині – представник політсили Рідний дім Людмила Ткаченко.