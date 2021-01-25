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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Рада просит возместить украинцам потери за коммуналку за январь

Верховная Рада просит Кабмин в максимально сжатые сроки наработать изменения, которые позволяют украинцам возместить в виде субсидий те потери, которые они понесли за январь при оплате коммунальных услуг.

комуналка

Об этом во время согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В частности, он отметил, что Верховная Рада в случае необходимости готова вносить изменения в законодательство, принимать постановления, вносить изменения в государственный бюджет, чтобы исправить ситуацию.

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Почему украинцам просят возместить деньги

В начале года поставщики начали поднимать цену на газ в Украине, что вызвало тарифные протесты по всей стране.

Тогда Кабмин снизил стоимость в среднем на 30%. С 1 февраля украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр газа. Поставщики не смогут поднимать стоимость, как они это сделали в платежках за январь.

Цена 6,99 грн за куб будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство не отказывается от развития рынка газа в стране, но без вмешательства чиновников в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

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