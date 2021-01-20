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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Газопоставщиков обяжут заключать годовые контракты с потребителями

Уже весной все газопоставляющие компании должны предоставить потребителям годовые контракты на свои продукты. Поэтому до конца января Минэнерго, Минэкономики и Минсоцполитики, вместе с НКРЭКУ, АМКУ и газопоставщиками обязаны разработать и внедрить долгосрочные договора.

Потребители должны понимать и просчитывать расходы своих домохозяйств, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

– Продукты должны быть прогнозируемыми, долгосрочными, понятными для людей, – добавил глава правительства.

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Газопоставщиков обяжут заключать годовые контракты с потребителями

С 1 февраля 2021 года Кабмин установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Она будет действовать на период карантина.

А НКРЭКУ ограничила максимальный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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