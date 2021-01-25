Рада просить відшкодувати українцям втрати за комуналку за січень

Верховна Рада просить Кабмін в максимально стислі терміни напрацювати зміни, які дають змогу українцям відшкодувати у вигляді субсидій ті втрати, яких вони зазнали за січень під час оплати комунальних послуг.

Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, він зазначив, що Верховна Рада у разі необхідності готова вносити зміни до законодавства, ухвалювати постанови, вносити зміни до державного бюджету, щоб виправити ситуацію.

Чому українцям просять відшкодувати гроші

На початку року постачальники почали піднімати ціну на газ в Україні, що викликало тарифні протести по всій країні.

Тоді Кабмін знизив вартість у середньому на 30%. З 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр газу. Постачальники не матимуть можливості піднімати вартість, як вони це зробили у платіжках за січень.

Ціна 6,99 грн за куб діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу у країні, проте без втручання чиновників у лютому кубометр газу міг здорожчати до 12 грн.