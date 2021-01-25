В Киеве построят Мемориал Холокоста мирового уровня

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представил художественную концепцию Мемориала и результаты работы 2020 года. Концепция была представлена 14 января Наблюдательному и 21 января Общественному советам Мемориального центра.

Во время презентации Наблюдательному совету сайт и сервера Мемориального центра подверглись мощной хакерской атаке, из-за чего мы были вынуждены временно закрыть наш онлайн-архив.

Над художественной концепцией работала международная группа авторов. В ее состав вошли признанные в мире и Украине архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста.

Такой междисциплинарный подход позволил комплексно подойти к мемориализации всей территории Бабьего Яра.

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать в себя:

музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;

музей истории забвения трагедии Бабьего Яра;

музей истории места и Куреневской трагедии;

инсталляцию, посвященную жертвам трагедии;

пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и внеконфессиональное пространство;

образовательный и научный центр, площадка для дискуссий;

медиатеку, библиотеку, архив и коллекцию;

образовательно-игровое пространство для детей;

центр реабилитации последствий психологической травмы.

В 2021 году к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра планируется возведение синагоги, а также открытие экспозиционной зоны. Синагога — первый объект, который будет построен в рамках концепции уже этой весной. Ее автор — всемирно известный архитектор Мануэль Герц, который спроектировал уникальную синагогу в Майнце, профессор Базельского университета.

— Трагедия Холокоста, в частности, трагедия Бабьего Яра, произошла около 80 лет назад. Сегодня уходит поколение последних свидетелей трагедии. Совсем скоро исчезнет прямая связь времени, и будущее поколение потеряет возможность понять, познать, а самое главное, почувствовать, что же произошло 80 лет назад.

Наша задача – превратить это из абстракции во что-то живое, что-то эмоционально влиятельное, что-то, что способно вызвать сочувствие, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, допустившее такую ​​историю, чувство нежности и боль утраты всего мира.

Наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, актуальной для любого человека, независимо от национальности, пола, возраста и религии, – прокомментировал Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра холокоста Бабий Яр.

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Подробнее с концепцией и составом ее авторов можно ознакомиться здесь.

Полное видео заседания Наблюдательного совета с презентацией концепции и итогам 2020 можно посмотреть здесь.

Концепция была поддержана членами Наблюдательного совета и получила положительные отзывы от членов Общественного Совета.

— Представленная концепция очень интересная и поразительная. Она демонстрирует насколько этот музей и образовательный центр будет качественным. Не таким, как многие другие центры Холокоста, а таким, что заполняет этот информационный вакуум, который сейчас во всех исследованиях Холокоста, – резюмировал после презентации председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

Впечатления от проведенной командой Мемориального центра работы выразила член Наблюдательного совета, болгарский политический деятель и дипломат, генеральный директор ЮНЕСКО (2009-2017) Ирина Бокова.

— Поражают различные аспекты. Инновационные пути и наличие такой эмоциональной составляющей. Нужно это сохранить. По опыту предыдущей работы, в том числе в ЮНЕСКО, скажу, что не очень легко удержать память даже тогда, когда есть такие места. Команда идет в правильном направлении, , – отметила она.

— Мы увидели инновационный подход и высокое качество. Центр может стать чем-то совершенно новым. Таким, что позволит глубже показать эту трагедию, найти общий язык с молодым поколением.

Очень хорошо, что в команде работают представители нескольких поколений, потому что они могут обмениваться различными взглядами и чувствами.

Найти язык для просвещения молодежи не просто, ведь прошло уже чуть ли не 80 лет, осталось мало свидетелей трагедии Бабьего Яра. Поэтому важно создать такую ​​интересную концепцию, место просвещения и общения с молодыми людьми.

Я думаю, что команде Мемориального центра это удастся, – отметил член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.



















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— Я также отмечу работу команды. Но хочу отметить два важных моментах. Они в концепции, и я хочу заметить, что их нужно удержать, чтобы они стали неотъемлемой частью будущего музея. Прежде всего нужно сделать так, чтобы контекст трагедии в Бабьем Яру и сам музей стали частью мировой исторической картины.

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В то же время должно быть и нечто противоположное. Мы должны быть уверены, что этот музей будет уникальным. Находясь в самом сердце Украины, в нашей столице, он будет отображать украинскую часть истории Холокоста, Второй мировой войны, историю земли, на которой мы живем.

Сочетание этих вещей – мирового контекста и национального контекста – будет успешным, – отметил член Наблюдательного совета Мемориального центра, музыкант, политик и общественный деятель Святослав Вакарчук.

— Есть много моментов для размышлений. После презентации стали понятны принципы работы архитекторов, принципы, на которых будет базироваться будущая архитектурная концепция. Много в презентации речь шла о моменте именно физического воплощения того, что будет. Мы пока увидели только синагогу. И это здорово, думаю, это поразит. В любом случае мы будем переосмысливать судьбы всех погибших в Бабьем Яру, не только евреев. Но трагедия Бабьего Яра началась с трагедии еврейского народа. И воплощение концепции, видимо, надо начинать с этого, – отметила член Общественного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Диана Попова также отметила, что поражена образовательными проектами, представленными Мемориальным центром. В этом ее поддержал член Общественного совета, актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым Ахтем Сейтаблаев.

— Это фантастическое решение – привлечь школьников к сотворчеству и исследованиям. В конце концов, к гуманистическому направлению, когда человек, сам исследуя, участвуя, создавая эту память, знакомится с трагической историей человечества. Анализирует, делает выводы и сможет стать тем взрослым человеком, который никогда этого не допустит, – отметил он.

Член Общественного совета, соучредитель благотворительного фонда Таблеточки Ольга Кудиненко отметила комплексность подхода и продолжительность проектов.

— Благодаря тому, что это будет идти в несколько этапов, к этому будут привлечены многие люди, эти люди будут задумываться о том, что произошло. Это такая поддержка коллективной памяти. Концепция не оставляет тебя равнодушным ни на секунду. Я полностью с вами, – сказала она.

За работу команду авторов концепции поблагодарил член Общественного совета, композитор, народный артист, председатель Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Украины Александр Злотник.

— Это очень хорошая разноплановая работа, к которой привлечены достойные люди. В Бабьем Яру были убиты не только евреи. Но одновременно с этим нужно акцентировать внимание на том, что только евреи и ромы – это те, кто были уничтожены не потому, что имели отношение к власти или за борьбу с фашистами, а потому, что были евреями и ромами. В этом колоссальная трагедия. Конечно, Бабий Яр – это трагедия для всего человечества, для всех национальностей. Но для еврейского народа прежде всего, – подчеркнул Злотник.

Состав авторов художественной концепции:

Максим Яковер – генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. Основатель киевского коворкинга Часопис, директор по развитию ВДНГ (2014-2016), СЕО инновационного парка UNIT.City (2016-2019).

Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий яр. Режиссер, сценарист, культурный деятель. Лауреат и участник многих международных кинофестивалей, в том числе, Берлинале. Член Европейской Академии киноискусства.

Ник Аксель – куратор, архитектурный критик, редактор журнала e-flux Architecture и руководитель отдела архитектурного дизайна Академии Геррита Ритвельда в Амстердаме.

Трой Конрад Терриен – главный куратор архитектурных и цифровых инициатив в Музее Гуггенхайма, профессор архитектуры Колумбийского университета.

Ксения Марченко – одна из директоров проекта ЯР Медиа Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

С полной командой авторов можно ознакомится здесь.

Коллекция Мемориала пополнилась редкими книгами

Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста Бабий Яр пополнилась двумя антикварными книгами.

Оцифрованные копии этих изданий уже есть в широком доступе, однако оригинальные экземпляры являются настоящей коллекционной редкостью.