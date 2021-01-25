У Києві збудують Меморіал Голокосту світового рівня

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр презентував художню концепцію Меморіалу та результати роботи за 2020 рік. Концепція була презентована 14 січня Наглядовій Раді та 21 січня Громадській раді Меморіального центру.

Під час презентації Наглядовій раді сайт і сервери Меморіального центру зазнали потужної хакерської атаки, через що ми були змушені тимчасово закрити наш онлайн-архів.

Над художньою концепцією працювала міжнародна група авторів. До її складу увійшли визнані в світі та Україні архітектори, історики, музейні куратори, художники, дослідники Голокосту.

Такий міждисциплінарний підхід дозволив комплексно підійти до меморіалізації всієї території Бабиного Яру.

Згідно з концепцією, майбутній Меморіальний комплекс буде включати в себе:

музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

музей історії місця та Куренівської трагедії;

інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;

освітній та науковий центр, майданчик для дискусій;

медіатека, бібліотека, архів і колекції;

освітньо-ігровий простір для дітей;

центр реабілітації наслідків психологічної травми.

У 2021 році до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру планується зведення синагоги, а також відкриття експозиційної зони. Синагога – перший об’єкт, який буде зведено в рамках концепції вже цієї весни. Її автором виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроектував унікальну синагогу в Майнці, професор Базельського університету.

– Трагедія Голокосту, зокрема, трагедія Бабиного Яру, відбулась 80 років тому. Сьогодні йде покоління останніх свідків трагедії. Зовсім скоро зникне прямий зв’язок часу, майбутнє покоління втратить можливість зрозуміти, пізнати, а найголовніше, відчути, що ж відбулось 80 років тому.

Наше завдання – перетворити абстракцію на щось живе, на щось емоційно впливове, на те, що здатне викликати співчуття, почуття любові до ближнього, почуття сорому за людство, яке допустило це, почуття ніжності та біль втрати цілого світу.

Наша ціль – створити такий простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою, актуальною для будь-якої людини, незалежно від нації, статі, віку та релігії, – коментує Ілля Хржановський, художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

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Детальніше з концепцією та складом її авторів можна ознайомитися тут.

Повне відео засідання Наглядової ради з презентацією концепції та підсумками 2020 року можна подивитися тут.

Концепція була підтримана членами Наглядової ради та отримала позитивні відгуки від членів Громадської Ради.

– Презентована концепція дуже цікава та вражаюча. Вона демонструє, наскільки цей музей та освітній центр буде якісним. Не таким, як багато інших центрів Голокосту, а таким, що заповнює цей інформаційний вакуум, який є зараз у всіх дослідженнях Голокосту, – резюмував після презентації голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський.

Враження від проведеної командою Меморіального центру роботи висловила членкиня Наглядової ради, болгарська політична діячка і дипломатка, генеральна директорка ЮНЕСКО (2009-2017) Ірина Бокова.

– Вражають різні аспекти. І інноваційні шляхи, і в той же час наявність тут такої емоційної складової. Потрібно це зберегти. З досвіду попередньої роботи, в тому числі в ЮНЕСКО, скажу, що не дуже легко утримати пам’ять навіть тоді, коли є такі місця пам’яті. Команда йде в правильному напрямку, – зазначила вона.

– Ми побачили інноваційний підхід та високу якість. Центр може стати чимось абсолютно новим. Таким, що дозволить глибше показати цю трагедію, знайти спільну мову із молодим поколінням.

Дуже добре, що в команді працюють представники кількох поколінь, тому що вони можуть обмінюватися різними поглядами та відчуттями. Знайти мову для просвіти молоді не просто, адже пройшло вже чи не 80 років, залишилось мало свідків трагедії Бабиного Яру. Тому важливо створити таку цікаву концепцію, місце просвітництва та спілкування з молодими людьми. Я думаю, що команді Меморіального центру це вдасться, , – зазначив член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, президент Польщі (1995-2005) Александр Квасневський.



















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– Я також відзначу роботу команди. Але хочу наголосити на двох важливих моментах. Вони є в концепції, та я хочу зауважити, що їх потрібно утримати, щоб вони стали невід’ємною частиною майбутнього музею. Передусім, потрібно зробити так, щоб контекст трагедії у Бабиному Яру і сам музей стали частиною світової історичної картини.

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Водночас має бути і дещо протилежне. Ми повинні бути впевнені, що цей музей буде унікальним. Знаходячись у самому серці України, в нашій столиці, він буде відображати українську частину історії Голокосту, Другої світової війни, історію землі, на якій ми живемо.

Поєднання цих речей – світового контексту і національного контексту – буде успішним, – наголосив член Наглядової ради Меморіального центру, музикант, політик і громадський діяч Святослав Вакарчук.

– Маємо багато моментів для роздумів. Після презентації стали зрозумілі принципи роботи архітекторів, принципи, на яких базуватиметься майбутня архітектурна концепція. Багато в презентації йшлося про момент саме фізичного втілення того, що буде. Ми поки що побачили тільки Синагогу. Думаю, що це вразить. У будь-якому разі ми будемо переосмислювати долі всіх загиблих у Бабиному Яру, не тільки євреїв. Але трагедія Бабиного Яру почалася з трагедії єврейського народу. І втілення концепції, мабуть, треба починати з цього, – зазначила членкиня Громадської ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», директорка департаменту культури КМДА Діана Попова.

Діана Попова також наголосила, що вражена освітніми проектами, представленими Меморіальним центром. В цьому її підтримав член Громадської ради, актор, режисер, заслужений артист АР Крим Ахтем Сейтаблаєв.

– Це фантастичне рішення – залучити школярів до співтворчості, до досліджень. Врешті-решт, до гуманістичного напрямку, коли людина, сама досліджуючи, беручи участь, створюючи цю пам’ять, знайомиться із трагічною історією людства. Аналізує, робить висновки і зможе стати тією дорослою людиною, яка ніколи цього не допустить, – зазначив він.

Ще один член Громадської ради, співзасновниця благодійного фонду Таблеточки Ольга Кудиненко відзначила комплексність підходу та довготривалість проектів.

– Завдяки тому, що це буде йти кількома етапами, до цього будуть залучені чимало людей, ці люди будуть замислюватися про те, що відбулося. Це така підтримка колективної пам’яті. Концепція не залишає тебе байдужим ані на секунду. Я повністю з вами, – сказала вона.

За роботу команді авторів концепції подякував член Громадської ради, композитор, народний артист, голова Релігійного об’єднання громад прогресивного іудаїзму України Олександр Злотник.

– Це дуже хороша різнопланова робота, до якої долучені гідні люди. Звісно, треба пам’ятати, що у Бабиному Яру були вбиті не лише євреї. Але водночас треба акцентувати увагу на тому, що лише євреї та роми – це ті, хто були знищені не тому, що мали відношення до влади чи за боротьбу з фашистами, а тому, що були євреями і ромами. В цьому колосальна трагедія. Звісно, Бабин Яр – це трагедія для всього людства, для всіх національностей. Але для єврейського народу передусім, – наголосив Злотник .

Склад авторів художньої концепції:

Максим Яковер – генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Засновник першого київського коворкінгу Часопис, колишній директор з розвитку ВДНГ (2014-2016), колишній CEO UNIT.City (2016-2019).

Ілля Хржановський – художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин яр. Режисер, сценарист, культурний діяч. Лауреат та учасник багатьох міжнародних кінофестивалів, в тому числі, Берлінале. Член Європейської Академії кіномистецтва.

Нік Аксель – куратор, архітектурний критик, редактор журналу e-flux Architecture і керівник відділу архітектурного дизайну Академії Герріта Рітвельда в Амстердамі.

Трой Конрад Террієн – головний куратор архітектурних і цифрових ініціатив в Музеї Гуггенхайма, професор архітектури Колумбійського університету.

Ксенія Марченко – одна з директорів проекту ЯР Медіа Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

З повною командою авторів можна ознайомитись тут.

Колекція Меморіалу поповнилася рідкісними книгами

Книжкова колекція Меморіального центру Голокосту Бабин Яр поповнилася двома антикварними книгами.

Оцифровані копії цих видань вже є у широкому доступі, однак оригінальні екземпляри є справжньою колекційною рідкістю.