Мемориальный центр Бабий Яр и режиссер Сергей Лозница представляют совместный проект

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и украинский режиссер Сергей Лозница представляют документальный проект Бабий Яр. Контекст, который станет частью экспозиции будущего музея, посвященного трагедии Бабьего Яра.

Проект будет состоять из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов, снятых в период с 1941-го – начиная с вторжения нацистов на территорию СССР – по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру.

Каждый эпизод – законченный сюжет, прямо или косвенно связанный с трагедией Бабьего Яра.

Сергей Лозница также планирует смонтировать из этих эпизодов полнометражный документальный фильм, предназначенный для кинотеатрального проката.

— Сотрудничество с Мемориальным центром Бабий Яр – большая честь для меня, и я признателен Илье Хржановскому за приглашение к этому сотрудничеству. Я занимаюсь темой Бабьего Яра много лет, изучаю архивы, готовлю игровой фильм о событиях лета-осени 1941 года. Благодаря участию Мемориального центра у меня есть возможность собрать воедино весь корпус сохранившихся киноматериалов, прямо или косвенно связанных с трагедией Бабьего Яра. Полагаю, что такая работа необходима для того, чтобы киевский Бабий Яр из места забвения преобразился в место памяти, – говорит Сергей Лозница.

В проекте будут использованы материалы из Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Г. С. Пшеничного, Федерального архива Германии, Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), земельных архивов Германии и частных архивов.

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— Материала много – проект будет развиваться. Например, в архиве в Красногорске я нашел материалы не только киевского процесса о злодеяниях нацистов, о котором мало кто знает и который проходил в 1946 году, но и харьковского и мариупольского процессов и т.д. Эти процессы документировались, но только часть была представлена публике. С ними мы сейчас работаем, – отмечает режиссер.

На сайте Мемориального Центра сейчас представлены три эпизода:

Эпизод. СТРОИТЕЛЬСТВО В БАБЬЕМ ЯРУ (посвященный Куреневской трагедии). 2 декабря 1952 года Киевским горисполкомом было принято решение о замыве отрогов Бабьего Яра отходами производства кирпичных заводов.

Эпизод. КУРЕНЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 13 марта 1961 года в 8.30 утра прорвалась дамба, построенная для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами.

Эпизод. ГАНС ИЗЕНМАН. Показания обер-ефрейтора дивизии СС Викинг, Ганса Изенмана, на судебном процессе по делу №1679 О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР в Киеве 19 января 1946 года.

Ежемесячно новые эпизоды будут доступны на странице документального проекта Бабий Яр. Контекст на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста.

Сергей Лозница – режиссер, сценарист и продюсер. Автор 26 документальных и игровых картин. Обладатель призов многочисленных международных кинофестивалей, лауреат Государственной премии Украины имени А. Довженко. В 2018 году был удостоен награды за лучшую режиссуру программы Особый взгляд МКФ в Каннах.

Напомним, ранее мы писали, что коллекция Мемориала Бабий Яр пополнилась редкими книгами.