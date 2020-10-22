Коллекция Мемориала Бабий Яр пополнилась редкими книгами

Оригинальные издания – книга Островского о еврейских погромах и воспоминания Андриевского о событиях на Полтавщине – доступны по запросу.

Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста Бабий Яр пополнилась двумя антикварными книгами.

Оцифрованные копии этих изданий уже есть в широком доступе, однако оригинальные экземпляры являются настоящей коллекционной редкостью.

В частности, в коллекции теперь есть оригинальное издание 1926 года, составленное политическим деятелем Зельманом Островским – Еврейские погромы 1918-1921.

В этой редкой книге описывается история еврейских погромов в Украине и Беларуси в период Украинской революции и Гражданской войны.

Она освещает предысторию Холокоста и проиллюстрирована фотографиями, на которых изображены евреи, погибшие во время массовых погромов в Черкассах, Смеле, Фастове, Овруче, Хмельницком и других городах. Всего книга содержит 219 фотогравюр.

Издание было инициировано Еврейским общественным комитетом помощи пострадавшим от погромов после выставки, которую комитет организовал в 1923 году.

Второе пополнение коллекции – это воспоминания украинского общественного деятеля и педагога Виктора Андриевского – Из прошлого. Это первый том книги, изданный в Нью-Йорке в 1921 году.

В нем описаны события 1917 года на Полтавщине, которые, прежде всего, освещают политическую, социально-экономическую ситуацию и межэтнические отношения.

Оба эти издания сохранились в единичных экземплярах и несут общественно-историческую, научную, мемориальную ценность.

Читайте: Люди кричали, сходили с ума и седели: воспоминания очевидцев о событиях в Бабьем Яру

Цифровые копии книг будут доступны в разделе Библиотека на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. Исследователи по запросу также могут ознакомиться с оригиналами.

В рамках проекта Библиотека Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр ищет, хранит и открывает для общества материалы о трагедии Бабьего Яра и других преступлениях против человечности, совершенных во время Второй мировой войны на территории Украины и в Восточной Европе.

Еще одна важная тема собрания материалов и документов – погибший довоенный мир еврейской жизни и культуры Украины и Киева.

Ранее Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр подписал соглашение о сотрудничестве с израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.

Соглашение предусматривает обмен архивной информацией об именах жертв трагедии, произошедшей в Бабьем Яру в 1941 году, а также создание совместных образовательных программ в будущем.