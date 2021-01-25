Зниження тарифів в Україні: Кабмін підготував вісім кроків

Щоб зменшити тарифи для населення, уряд підготував та реалізовує вісім кроків.

Зокрема, вже була встановлена гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Ще одним кроком було рішення про зменшення до 30% тарифу на розподіл газу для 14 облгазів.

Крім того, Кабмін разом з Асоціацією міст України, Нафтогазом та місцевими керівниками домовилися, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть.

Наразі триває робота над річною вартістю продуктів на ринку газу. У такий спосіб газопостачальні компанії дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати бюджет.

Також антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо підвищили ціни для людей.

Зі свого боку уряд значно спростив доступ до субсидій і вже напрацював рішення щодо компенсації для тих громадян, хто встановив електроопалення.

Разом з тим Кабмін розробляє законопроект про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу.

Водночас Рада просить відшкодувати українцям втрати за комуналку за січень. Спікер парламенту Дмитро Разумков вже звернувся до Кабміну.

Тепер уряд в максимально стислі терміни повинен напрацювати зміни, які дають змогу українцям відшкодувати у вигляді субсидій ті втрати, яких вони зазнали за січень під час оплати комунальних послуг.

Джерело: Денис Шмигаль