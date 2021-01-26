Во время проведения повторных местных выборов мэром Конотопа избрали свободовца Артема Семенихина.
По информации Центральной избирательной комиссии, его поддержали 40,3% жителей города, пришедших на избирательные участки.
Всего за Семенихина проголосовали 7 474 человека.
В то же время явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.
Это не первая победа Семенихина на выборах мэра Конотопа, он уже побеждал во время гонки в 2015 году.
Выборы мэра Конотопа
Повторные выборы мэра Конотопа прошли из-за смерти от коронавируса победителя первой гонки.
Тогда победу одержал Александр Луговой, но вскоре умер от последствий, вызванных Covid-19. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
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Источник: ЦИК
Фото: Артем Семенихин