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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Семенихин одержал победу на выборах мэра Конотопа

Во время проведения повторных местных выборов мэром Конотопа избрали свободовца Артема Семенихина.

Артем Семеніхін - мер Конотопа

По информации Центральной избирательной комиссии, его поддержали 40,3% жителей города, пришедших на избирательные участки.

Всего за Семенихина проголосовали 7 474 человека.

В то же время явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.

Это не первая победа Семенихина на выборах мэра Конотопа, он уже побеждал во время гонки в 2015 году.

Выборы мэра Конотопа

Повторные выборы мэра Конотопа прошли из-за смерти от коронавируса победителя первой гонки.

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Тогда победу одержал Александр Луговой, но вскоре умер от последствий, вызванных Covid-19. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Подробнее о выборах мэра Конотопа читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

Фото: Артем Семенихин

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