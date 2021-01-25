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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

На выборах мэра Конотопа побеждает свободовец Семенихин

В Сумской области на повторных выборах мэра Конотопа уверенную победу одерживает действующий мэр города, свободовец Артем Семенихин.

На выборах мэра Конотопа побеждает свободовец Семенихин

В сообщении движения Честно говорится, что документы в ТИК сдали уже почти все участки города.

С победой Артема Симохина поздравил глава ВО Свобода Олег Тягнибок.

Политик поблагодарил жителей Конотопа за доверие, а также подчеркнул, что Семенихин удерживает отрыв от второго места более чем на 1 тыс. голосов.

Сам Артем Семенихин обратился к избирателям в своем Facebook.

— Победа! Спасибо, мой Конотоп! P.S. Без моей команды и побратимов это было бы нереально.

Выборы в Конотопе

Повторные выборы в Конотопе был назначен после того, как новоизбранный мэр Александр Луговой умер вследствие коронавирусных осложнений.

По официальным данным, в выборах городского головы Конотопа приняли участие 18,5 тыс. избирателей, явка составила 30,8%.

Источники: Чесно, Артем Семенихин, Олег Тягнибок

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