Під час проведення повторних місцевих виборів мером Конотопа обрали свободівця Артема Семеніхіна.

За інформацією Центральної виборчої комісії, його підтримали 40,3% мешканців міста, які прийшли на виборчі дільниці.

Загалом за Семеніхіна проголосували 7 474 людини.

Водночас явка на виборах склала 30,8% або 18 516 осіб.

Це не перша перемога Семеніхіна на виборах мера Конотопа, він вже перемагав під час перегонів у 2015 році.

Вибори мера Конотопа

Повторні вибори мера Конотопа пройшли через смерть від коронавірусу переможця перших перегонів.

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Тоді перемогу здобув Олександр Луговий, але невдовзі помер від наслідків, викликаних Covid-19. У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Детальніше про вибори мера Конотопа читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦВК

Фото: Артем Семеніхін