В сентябре два киевских училища начнут обучать поваров и кондитеров по новым стандартам.

Пилотный проект начинает Минобразования вместе с послом реформы профессионального образования Евгением Клопотенком.

– Сейчас ученики-повара учатся по образовательным стандартам 2007 года. Мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных рабочих в профтехах и тем, в чем реально нуждается рынок труда, – говорит заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Проект продлится несколько лет. В пилотных училищах изменятся как практические занятия, так и теоретические. Повысят квалификацию и преподаватели учреждений.

– Наша цель – сделать профессию повара престижной и крутой. Никаких котлет и советского подхода к обучению, – обещает кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко.

Предварительно, одним из пилотных учреждений станет Учебно-практический центр кулинарии и кейтеринга Киевского высшего профессионального училища швейного и парикмахерского искусства. В прошлом году центр получил почти 5,8 млн грн инвестиций (более 2 млн грн из госбюджета и почти 3,7 млн грн из местного бюджета).

На создание таких центров в госбюджете на 2021 год заложено 150 млн грн, что на 50 млн больше, чем в прошлом году.

Министерский борщ-батл

В декабре в Украине организовали министерский борщ-батл.

Чиновники Роман Абрамовский, Александр Ткаченко, Ольга Стефанишина и Игорь Петрашко соревновались, кто лучше приготовит украинское национальное блюдо.

По словам главы Минкульта, победу в марафоне одержал борщ.