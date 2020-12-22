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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Переміг борщ: як міністри змагалися у приготуванні української національної страви

Українські міністри взяли участь у марафоні Культура та традиція з приготування українського борщу. Як повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, перемогу у ньому здобув борщ.

Організатором заходу було Міністерство культури та інформаційної політики України. Змагалися у тому, хто найкраще приготує українську національну страву:

  • міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський;
  • міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко;
  • віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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Модератором змагання між політиками був кулінар Євген Клопотенко.

Український борщ може потрапити до спадщини ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики хоче звернутися до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з ініціативою про включення українського борщу до культурної спадщини.

У разі, якщо страву визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт.

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