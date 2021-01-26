У вересні два київських училища почнуть навчати кухарів та кондитерів за новими стандартами.

Пілотний проект започатковує Міносвіти разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком.

– Зараз учні-кухарі навчаються за освітнім стандартом 2007 року. Ми хочемо подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці, – говорить заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Проект триватиме кілька років. У пілотних училищах зміняться як практичні заняття, так і теоретичні. Підвищать кваліфікацію і викладачі закладів.

– Наша мета – зробити професію кухаря престижною та крутою. Жодних котлет та радянського підходу до навчання, – обіцяє кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко.

Попередньо, одним із пілотних закладів стане Навчально-практичний центр кулінарії та кейтерингу Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва. Торік центр отримав майже 5,8 млн грн інвестицій (понад 2 млн грн з держбюджету та майже 3,7 млн грн із місцевого бюджету).

На створення таких центрів у держбюджеті 2021 року закладено 150 млн грн, що на 50 млн більше, ніж торік.

Міністерський борщ-батл

У грудні в Україні організували міністерський борщ-батл.

Урядовці Роман Абрамовський, Олександр Ткаченко, Ольга Стефанішина та Ігор Петрашко змагалися, хто найкраще приготує українську національну страву.

За словами очільника Мінкульту, перемогу в марафоні здобув борщ.