150 тыс грн. на собственное дело: Кабмин хочет помочь бывшим заробитчанам

Кабинет министров предлагает оказывать помощь в размере до 150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанами, которые вернулись домой и хотят открыть собственное дело.

Соответствующий законопроект поддержали на заседании правительства и планируют подать на рассмотрение Верховной Рады.

Ожидается, что помощь смогут получить 720 человек. Поскольку помощь составит 150 тыс. грн, то из бюджета Украины планируется выделить на такие нужды 108 млн грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одним из главных условий предоставления средств является то, что человек должен инвестировать и собственные деньги. Сумма должна быть не меньше чем та, что выдало государство.

— Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев, — отметил глава правительства.

Документ предусматривает, что помощь смогут получить трудовые мигранты, имеющие страховой стаж более 10 лет. Те, у кого стаж меньше, также смогут рассчитывать на средства, но на возвратной основе.

Трудовая миграция

Украинцы в Европе стали лидерами среди получателей разрешений на работу. В частности, 757 тыс. человек получили вид на жительство. Почти четыре из пяти разрешений им были выданы Польшей.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что на заработки уехал чуть не каждый десятый украинец. Наибольшим спросом среди трудовых мигрантов пользуются Польша, Италия, Германия, Чехия и Испания.