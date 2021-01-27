150 тис грн. на власну справу: Кабмін хоче допомогти колишнім заробітчанам

Кабінет міністрів пропонує надавати допомогу у розмірі до 150 тис. грн для створення бізнесу заробітчанами, які повернулися додому і хочуть відкрити власну справу.

Відповідний законопроект підтримали під час засідання уряду і планують подати на розгляд Верховної Ради.

Очікується, що допомогу зможуть отримати 720 людей. Оскільки допомога становитиме 150 тис. грн, то з бюджету України планують виділити на такі потреби 108 млн грн.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, однією з головних умов надання коштів є те, що людина повинна інвестувати й власні гроші. Сума повинна бути не менша ніж та, що видала держава.

– Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців, – зазначив глава уряду.

Документ передбачає, що допомогу зможуть отримати трудові мігранти, які мають страховий стаж понад 10 років. Ті, у кого стаж менший, також зможуть розраховувати на кошти, але на поворотній основі.

Трудова міграція

Українці у Європі стали лідерами серед отримувачів дозволів на роботу. Зокрема, 757 тис. людей отримали посвідки на проживання. Майже чотири з п’яти дозволів їм були видані Польщею.

Неофіційні дані свідчать про те, що на заробітки виїхав ледь не кожний десятий українець. Найбільшим попитом серед трудових мігрантів користуються Польща, Італія, Німеччина, Чехія та Іспанія.