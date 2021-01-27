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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Хто отримає компенсації за електроенергію – список пільговиків

Деякі споживачі, для яких з 1 січня 2021 року скасували знижені тарифи на електроенергію, отримають компенсацію за використану у січні-березні цього року електрику.

Хто отримає компенсації за електроенергію – список пільговиків

Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабінет міністрів. Компенсацію зможуть отримати ті:

  • у кого житлові приміщення обладнані електроопалювальними установками;
  • у кого відключене централізоване опалення і будинки яких не газифіковані;
  • дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім’ї.

Споживачам, які використовують електроенергію для опалення, компенсацію надаватимуть у межах 3 тис. кВт/год на місяць.

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Розмір компенсації розраховуватиме постачальник послуг, враховуючи використану минулого місяця електроенергію та обсяг електроенергії, на який діяли знижені тарифи. Компенсовані кошти прийдуть на особові рахунки споживачів.

Днями мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кияни отримають компенсацію за ціну на газ, на яку потрібно 4 млрд грн.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко підтвердив, що уряд домовився з містами, тому тарифи для людей не підвищать, а мешканці усіх міст отримають газ для опалення. Надалі ж Кабмін домовиться з компенсаторами.

Джерело: Мінсоцполітики

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