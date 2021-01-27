В Донецкой области житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу почти 1 200 тонн каменного угля стоимостью более 2 млн грн.

В Украине каменный уголь входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения.

В 2019 году в закрытой шахте города Горняк мужчины работали без специальных документов, в частности у них не было разрешения на выполнение работ повышенной опасности. В дальнейшем организаторы схемы продавали полезные ископаемые через своих знакомых.

Мужчинам сообщили о подозрении по статье 240 Нарушение правил охраны или использования недр УК Украины. Также по статьям 27 и 28 УК Украины за организование преступной группы.

Подозреваемым грозит лишение свободы до восьми лет. Следствие продолжается.











На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн / 3 фотографии

На Житомирщине вырубали лес

В Житомирской области в. о. руководителя отдела Госэкоинспекции покрывал незаконную вырубку леса.

Предоставление зеленого коридора и избежание ответственности для лесорубов он оценил в $1 тыс.