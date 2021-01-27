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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн

В Донецкой области житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу почти 1 200 тонн каменного угля стоимостью более 2 млн грн.

Камяне вугілля, вогонь

В Украине каменный уголь входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения.

В 2019 году в закрытой шахте города Горняк мужчины работали без специальных документов, в частности у них не было разрешения на выполнение работ повышенной опасности. В дальнейшем организаторы схемы продавали полезные ископаемые через своих знакомых.

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Мужчинам сообщили о подозрении по статье 240 Нарушение правил охраны или использования недр УК Украины. Также по статьям 27 и 28 УК Украины за организование преступной группы.

Подозреваемым грозит лишение свободы до восьми лет. Следствие продолжается.

  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
  • На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн
На Донетчине двое мужчин незаконно добыли угля на более 2 млн грн / 3 фотографии

На Житомирщине вырубали лес

В Житомирской области в. о. руководителя отдела Госэкоинспекции покрывал незаконную вырубку леса.

Предоставление зеленого коридора и избежание ответственности для лесорубов он оценил в $1 тыс.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора, Pixabay

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