В Житомирской области и. о. руководителя отдела Госэкоинспекции замалчивал незаконную вырубку леса. Чиновника задержали во время получения взятки.

Подозреваемый требовал у лесоруба взятку в размере $1 000. За это он пообещал не привлекать его к административной ответственности и в дальнейшем прикрывать порубку дуба.

Чиновник наладил схему незаконной вырубки деревьев различных пород. За предоставление зеленого коридора, а также избежание ответственности черные лесорубы давали взятки госсотруднику.

Мужчину задержали по статье 368 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УК Украины.

Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.







На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов / 2 фотографии

В ООН призвали остановить вырубку лесов

ООН призывает страны Карпатского региона прекратить незаконную вырубку лесов через серьезные последствия.

Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, деревья вырубают и перевозят через границу.