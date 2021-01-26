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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов

В Житомирской области и. о. руководителя отдела Госэкоинспекции замалчивал незаконную вырубку леса. Чиновника задержали во время получения взятки.

На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов

Подозреваемый требовал у лесоруба взятку в размере $1 000. За это он пообещал не привлекать его к административной ответственности и в дальнейшем прикрывать порубку дуба.

Чиновник наладил схему незаконной вырубки деревьев различных пород. За предоставление зеленого коридора, а также избежание ответственности черные лесорубы давали взятки госсотруднику.

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Мужчину задержали по статье 368 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УК Украины.

Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.

  • На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов
  • На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов
  • На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов
  • На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов
На Житомирщине чиновник покрывал вырубку лесов / 2 фотографии

В ООН призвали остановить вырубку лесов

ООН призывает страны Карпатского региона прекратить незаконную вырубку лесов через серьезные последствия.

Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, деревья вырубают и перевозят через границу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Pixabay

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