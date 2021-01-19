В Донецкой области следователь и бывший полицейский требовали у жителя города Угледар 140 тыс. грн за избежание ответственности за ДТП.

Правоохранители задержали взяточников в Мариуполе во время получения всей суммы.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 368 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УК Украины.

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Взяточников разоблачили с помощью совместной работы ГБР и Донецкого управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины.

Дело расследует Донецкая областная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.











Предлагали закрыть дело по ДТП: на Донбассе следователи вымагали взятку / 3 фотографии

Экс-чиновника засудили за взятку

Бывшего и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра осудили за взятку в размере 500 тыс. грн.

В суде правоохранители доказали виновность экс-чиновника. Мужчину взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.