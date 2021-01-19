Предлагали закрыть дело по ДТП: на Донбассе следователи вымагали взятку

В Донецкой области следователь и бывший полицейский требовали у жителя города Угледар 140 тыс. грн за избежание ответственности за ДТП.
Правоохранители задержали взяточников в Мариуполе во время получения всей суммы.
Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 368 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УК Украины.
Взяточников разоблачили с помощью совместной работы ГБР и Донецкого управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины.
Дело расследует Донецкая областная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.
Экс-чиновника засудили за взятку
Бывшего и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра осудили за взятку в размере 500 тыс. грн.
В суде правоохранители доказали виновность экс-чиновника. Мужчину взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.