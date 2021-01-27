У Донецькій області мешканець Покровська та киянин організували незаконний видобуток майже 1 200 тонн кам’яного вугілля вартістю понад 2 млн грн.

В Україні кам’яне вугілля входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.

У 2019 році у закритій шахті міста Гірник чоловіки працювали без спеціальних документів, зокрема у них не було дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Надалі організатори схеми продавали корисні копалини через своїх знайомих.

Чоловікам повідомили про підозру за статтею 240 Порушення правил охорони або використання надр КК України. Також за статтями 27 та 28 КК України за організування злочинної групи.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до восьми років. Слідство триває.











На Донеччині двоє чоловіків незаконно добули вугілля на понад 2 млн грн / 3 фотографии

На Житомирщині вирубували ліс

У Житомирській області в. о. керівника відділу Держекоінспекції покривав незаконну вирубку лісу.

Надання зеленого коридору та уникнення відповідальності для лісорубів він оцінив у $1 тис.