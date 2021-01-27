Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Законопроект предусматривает наказание за эти действия в виде ограничения или лишения свободы.

Документом предлагается внести изменения в ст. 366-2 УК Украины, согласно которым предоставление ложных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет наказываться штрафом от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 68 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Кроме того, предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Если сумма отличается более чем на 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предлагается наказывать за такие действия штрафом от 4 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Возможно ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Предлагаются изменения и в ст. 366-3 УК Украины. За умышленное непредставление декларации хотят наказывать штрафом от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Грозит и лишение свободы на срок до двух лет.

Ужесточение ответственности за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский заявлял о планах внести в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации.

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