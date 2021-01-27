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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Ужесточение наказания за ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Зеленський

Законопроект предусматривает наказание за эти действия в виде ограничения или лишения свободы.

Документом предлагается внести изменения в ст. 366-2 УК Украины, согласно которым предоставление ложных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет наказываться штрафом от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 68 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Кроме того, предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Если сумма отличается более чем на 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предлагается наказывать за такие действия штрафом от 4 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

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Возможно ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Предлагаются изменения и в ст. 366-3 УК Украины. За умышленное непредставление декларации хотят наказывать штрафом от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Грозит и лишение свободы на срок до двух лет.

Ужесточение ответственности за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский заявлял о планах внести в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Подробнее об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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