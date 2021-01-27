Посилення покарання за брехню у деклараціях: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ та увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації.

Законопроект передбачає покарання за ці дії у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Документ пропонує внести зміни до ст. 366-2 КК України, згідно з якими подання у декларації неправдивих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, каратиметься штрафом від 3 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 68 тис. грн) чи громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин.

Крім того, передбачається відповідальність у вигляді обмеженням волі на термін до двох років.

Якщо сума відрізняється на понад 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, пропонується карати за такі дії штрафом від 4 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 тис. до 85 тис. грн) чи громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин.

Можливе обмеження або позбавлення волі на термін до двох років.

Пропонуються зміни і до ст. 366-3 КК України. За умисне неподання декларації хочуть карати штрафом від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 51 тис. грн) чи громадськими роботами від 150 до 240 годин. Загрожує і позбавлення волі на термін до двох років.

Посилення відповідальності за брехню у декларації

Президент Володимир Зеленський заявляв про плани внести до Верховної Ради законопроект про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Детальніше про посилення відповідальності за недостовірне декларування читайте на Фактах ICTV.